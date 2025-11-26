O médio do Benfica, Manu Silva, regressou à competição ao fim de quase dez meses, ao entrar já em tempo de compensação na vitória por 2-0 ante o Ajax, na terça-feira, assumindo que esperava por este «momento» desde a grave lesão sofrida a 8 de fevereiro e assinalando o «sonho de menino» em estrear-se na Liga dos Campeões.

«Desde o dia 8 de fevereiro que esperava por este momento! Poder voltar a fazer aquilo que mais gosto e culminar o regresso com a concretização de mais um sonho de menino - estrear-me na Liga dos Campeões - é algo que jamais esquecerei. O único sentimento que se sobrepõe a esta alegria imensa é a gratidão», começou por referir Manu, numa mensagem através do Instagram, na noite desta quarta-feira.

Manu entrou aos 90+2m em Amesterdão, para a saída de Pavlidis, estreando-se em competição na época 2025/26. A 8 de fevereiro, o médio de 24 anos sofreu uma entorse do joelho esquerdo com rotura completa do ligamento cruzado anterior. A mesma lesão, no mesmo jogo, foi sofrida por Alexander Bah, que ainda recupera.

Após o regresso, o antigo jogador do Vitória e do Feirense deixou vários agradecimentos. «Gratidão à minha família e aos meus amigos, que estão sempre presentes e me fazem perceber o quão privilegiado sou por ter neles todo o suporte de que preciso, independentemente das adversidades que possam surgir. Gratidão aos meus colegas de equipa, que me acompanharam de perto durante estes 290 dias, que me motivaram diariamente e que nunca deixaram que eu deixasse de me sentir parte do grupo. A vossa força e incentivo significaram mais do que vocês imaginam. Gratidão a toda a estrutura, mas em especial ao departamento médico e de performance do SL Benfica. A vossa qualidade profissional e humana honra a grandeza deste clube e foi decisiva em cada etapa desta recuperação. E gratidão aos adeptos, que me acompanharam mesmo à distância e que, com o apoio e carinho constante, me fizeram sentir parte da luta mesmo quando não podia estar em campo», destacou Manu, deixando também uma palavra aos lesionados Bah e Nuno Félix.

«Estou de volta e à vossa espera», concluiu o médio português.

