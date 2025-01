Manu Silva é jogador do Benfica! Esta segunda-feira, depois de assinar um contrato até 2030, o ex-V. Guimarães deu uma entrevista à BTV e revelou que é um «orgulho muito grande» vestir a camisola dos encarnados e assumir um «desafio com esta magnitude».

«Sentimento de orgulho muito grande. É um passo importante na minha carreira que eu almejava já há algum tempo. Senti que era no momento certo, no momento em que estou pronto para assumir um desafio com esta magnitude. A palavra que me vem mais à mente é orgulho», começou por dizer aos canais oficiais do clube.

Aos 23 anos, e na terceira época na Liga, depois de representar o V. Guimarães desde 2022/23, Manu Silva confirmou que a adaptação vai ser «mais fácil» por estar habituado ao campeonato português.

«Sim, a adaptação será sempre mais fácil, porque tenho a certeza de que toda a gente vai fazer o seu melhor para que isso aconteça. E eu também vou dar o meu máximo para me adaptar, para poder estar o mais rápido possível dentro do campo a ajudar», partilhou.

De seguida, o jovem português foi desafiado a apresentar-se aos benfiquistas.

«Sou um jogador que gosta muito de ter bola, de meter os outros a jogar. Um jogador ambicioso, acima de tudo, e isso depois reflete-se também na forma de trabalhar diariamente e no dia de jogo, que é a prova dos noves. Acho que é um bocadinho isso, embora também a posição me faça ter de ter outras características, trabalhar muito, roubar bolas, ajudar a equipa a ser mais agressiva, duelos, seja no chão ou nos duelos aéreos, um bocadinho isso», referiu.

Com o objetivo maior de ser «campeão» pelo Benfica, o futebolista natural de Santa Maria da Feira mostrou-se preparado para ajudar a equipa de Bruno Lage.

«Trago muitos objetivos, muitos sonhos para cumprir. O maior deles todos é ser campeão, é ganhar títulos pelo Benfica. A mentalidade é essa, eu revejo-me muito nessa mentalidade e vou trabalhar muito para conseguir atingir esses objetivos».

Por fim, deixou uma mensagem aos adeptos.

«Toda a gente sabe da força que eles têm, da força que eles incutem na equipa, são realmente um 12.º jogador, e nós sabemos perfeitamente que, quando as coisas estão bem e eles estão junto da equipa, é uma força muito difícil de quebrar», concluiu.

Esta temporada, Manu Silva fez um total de 28 jogos com a camisola do V. Guimarães, marcou quatro golos e apontou duas assistências. Segundo apurou o Maisfutebol, o Benfica comprou o jogador por 12 milhões de euros, mais dois em variáveis.