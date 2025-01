O Benfica oficializou a contratação de Manu Silva ao V. Guimarães, confirmando que o médio de 23 anos assinou um contrato válido até 2030.

Um esforço de última hora do clube da Luz permitiu bater a proposta do Wolverhampton e garantir a contratação do polivalente médio que marcou a boa primeira volta do Vitória.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Benfica convenceu o Vitória quando acrescentou mais dois milhões de euros, em variáveis, a uma proposta inicial de 12 milhões e aceitou ainda deixar 20 por cento de mais-valia numa futura venda para o clube minhoto.

Depois de ter feito a formação no Feirense, Manu Silva chegou à equipa principal em 2021 e, no ano seguinte, transferiu-se para o Vitória onde cumpriu 58 jogos oficiais e anotou e seis golos.

Em relação à corrente temporada, Manu Silva soma 28 jogos (14 como titular) e marcou quatro golos, divididos por campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Conferência, sendo que na prova europeia foi titular em cinco dos seis jogos da fase de liga, em que os minhotos ficaram na segunda posição e garantiram passagem direta aos oitavos de final.

Bruno Lage passa, assim, a contar com um possante médio (1,89 metros) como alternativa para o meio-campo.