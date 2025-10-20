O Benfica cumpriu na manhã desta segunda-feira o último treino antes de viajar para Inglaterra, onde nesta terça-feira vai defrontar o Newcastle na 3.ª jornada da fase de liga da Champions.

Durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, Manu Silva trabalhou integrado - segue processo de reintegração progressiva - com os restantes companheiros, dando mais um sinal de que o regresso aos relvados pode estar para muito em breve.

Já Alexander Bah, que, tal como o médio ex-V. Guimarães, também recupera de uma cirurgia a um dos joelhos, também esteve no relvado, mas ainda em treino individualizado.

José Mourinho voltou a chamar aos trabalhos Ivan Lima, extremo de 20 anos que se estreou pela equipa principal das águias no jogo de sexta-feira diante do Desportivo de Chaves.

De fora estiveram, por diferentes motivos, Bruma e Nuno Félix (no boletim clínico), Gianluca Prestianni (em trânsito para Portugal depois de terminado o Mundial sub-20) e Gonçalo Oliveira, a preparar o jogo da Youth League.