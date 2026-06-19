Uma semana depois da apresentação oficial de Marco Silva como novo treinador do Benfica, o clube encarnado divulgou os adjuntos que acompanham o técnico de 48 anos.

Da anterior equipa técnica de José Mourinho transita apenas Ricardo Rocha, que já era quadro das águias desde 2024, ainda com Roger Schmidt ao leme das águias, e segue como adjunto

Marco Silva leva com ele para a Luz o adjunto Gonçalo Santos, Gonçalo Pedro (preparador físico), Bruno Mendes (head performance) e Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes que esteve mais de uma década ligado ao Benfica e integrou equipas técnicas de Bruno Lage, Jorge Jesus e Roger Schmidt.

Francisco Bacelar Costa (treinador adjunto/analista), ex-analista de Sérgio Conceição no FC Porto, completa a equipa técnica dos encarnados, transitando dos neerlandeses do Fortuna Sittard, equipa que nos últimos anos teve Américo Branco - irmão do diretor-geral do Benfica Mário Branco - como diretor-desportivo.

Quem são os adjuntos de Marco Silva?

Ricardo Rocha (adjunto): tem 47 anos é o único elemento que transita da equipa técnica de José Mourinho, tendo regressado ao clube em 2024, para integrar a equipa liderada por Roger Schmidt. Ainda como jogador, o antigo central cumpriu quatro temporadas e meia no clube, entre 2002 e 2006, acumulando 163 jogos de águia ao peito.

Gonçalo Santos (adjunto): tem 39 anos e foi jogador de Marco Silva no Estoril, de 2011 a 2014. Já como treinador, trabalhou na formação do Sintrense, Real Massamá e Estoril e teve uma experiência no Casa Pia antes de integrar a equipa técnica do Fulham nas duas últimas temporadas. Vai continuar a ser adjunto, ao lado de Ricardo Rocha.

Gonçalo Pedro (preparador físico): tem 47 anos e já trabalha com Marco Silva há 13 anos, numa parceria que começou ainda no Estoril, prolongando-se depois para o Sporting, Olympiakos, Hull City, Watford, Everton e Fulham.

Bruno Mendes (head performance): tem 43 aos e está com Marco Silva desde 2018/19, na passagem do treinador pelo Everton, mas, antes disso, já tem um longo passado com ligações aos Benfica, tendo trabalhado, como recuperador físico, no Seixal, com várias equipas da formação, ao longo de 13 anos, de 2005 a 2018.

Fernando Ferreira (treinador de guarda-redes): mais um técnico com passado no Benfica onde regressa apenas dois anos depois de ter saído para se juntar a Marco Silva no Fulham. Começou, aliás, por trabalhar na formação do Sporting, de 2005 a 2012, altura em que se mudou para o Seixal, onde acabou por trabalhar seis temporadas na equipa principal, ao serviço de treinadores como Bruno Lage, Jorge Jesus e Roger Schmidt, já depois de também ter trabalhado com os juniores e equipa B.

Francisco Bacelar Costa (treinador adjunto/analista): aos 29 anos é o elemento mais novo desta equipa técnica e o único que nunca trabalhou com Marco Silva ou no Benfica. Chega dos Países Baixos, onde foi treinador-adjunto do Fortuna Sittard, nas últimas três temporadas. Antes disso, já tinha sido analista no Rio Ave, Celta de Vigo, AEK Atenas, Tondela e no FC Porto de Sérgio Conceição na temporada de 2022/23.