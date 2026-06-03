Uma das primeiras decisões de Marco Silva, já devidamente transmitida à SAD, é que considera Sudakov instransferível: o treinador quer ficar com o jogador ucraniano e pediu para não ser vendido de nenhuma forma.

Ora esta vontade de Marco Silva de ficar com Sudakov vem convergir com a própria opinião da SAD liderada por Rui Costa, que não pretende deixar sair os jogadores mais importantes.

Aliás, a venda de Sidny Lopes é um bom exemplo disso. O cabo-verdiano já está na Turquia, devidamente autorizado pelo Benfica, e vai render cerca de dez milhões de euros, mais dois por objetivos, o que é sensivelmente o dobro do que custou em janeiro, quando foi contratado junto do Estrela da Amadora.

A verdade é que Sidny Lopes não entrava no lote de jogadores instrasferíveis, depois de ter perdido espaço no plantel. Pelo que sim, existe abertura para fazer encaixes financeiros com estes atletas.

Até de forma a resistir ao assédio que possa surgir sobre os outros, mais importantes para o clube. e que o Benfica quer manter: a ideia é conseguir alguma estabilidade e não provocar outra revolução no plantel.