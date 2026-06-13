Marco Silva apareceu na apresentação como treinador do Benfica com um cartão de sócio do emblema encarnado com uma fotografia antiga, que reforçou aquilo que não era um segredo: que o técnico é benfiquista.

Rui Costa já o havia dito na véspera e o novo timoneiro das águias assumiu também que a parte emocional tinha pesado na decisão de aceitar o convite para suceder a José Mourinho.

Mas desde quando Marco Silva é sócio do Benfica? O Maisfutebol sabe que o treinador de 48 anos (completa 49 daqui a menos de um mês) foi feito sócio do Benfica pelo pai ou pelo avô no princípio da década de 80, quando não teria mais do que quatro anos e o número de associado anda próximo do 10 mil.

Está, assim, prestes a cumprir 45 anos de associado do Benfica e quase a ter direito a receber o emblema de águia de ouro, correspondente a meio século de filiação.