Sócio do Benfica, Marco Silva está a poucos anos de ter direito a «águia de ouro»
Novo técnico das águias foi feito sócio com poucos anos de vida
Novo técnico das águias foi feito sócio com poucos anos de vida
Marco Silva apareceu na apresentação como treinador do Benfica com um cartão de sócio do emblema encarnado com uma fotografia antiga, que reforçou aquilo que não era um segredo: que o técnico é benfiquista.
Rui Costa já o havia dito na véspera e o novo timoneiro das águias assumiu também que a parte emocional tinha pesado na decisão de aceitar o convite para suceder a José Mourinho.
Mas desde quando Marco Silva é sócio do Benfica? O Maisfutebol sabe que o treinador de 48 anos (completa 49 daqui a menos de um mês) foi feito sócio do Benfica pelo pai ou pelo avô no princípio da década de 80, quando não teria mais do que quatro anos e o número de associado anda próximo do 10 mil.
Está, assim, prestes a cumprir 45 anos de associado do Benfica e quase a ter direito a receber o emblema de águia de ouro, correspondente a meio século de filiação.