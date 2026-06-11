Rui Costa comenta as declarações de André Villas-Boas, quando o apelidou de «senhor do futebol» e garante que não quer ser visto como um «menino querido». O presidente das águias admite que Marco Silva está muito otimista face à época que se avizinha:

Marco Silva numa «shortlist» do Benfica

«Marco Silva só chega ao Benfica porque Mourinho não fica no Benfica. Em Portugal gosta-se muito desta questão da primeira, segunda ou terceira escolha, mas não há nenhum clube desta dimensão que não faça uma "shortlist" de treinadores para o clube.»

Contratação de um treinador da Liga Inglesa...

«Ir buscar um treinador à Liga Inglesa não é fácil e houve o respeito de ambas as partes. Não podia haver valores similares aos que se pagam no campeonato mais caro do mundo. Toca-nos um ano diferente, o primeiro passo é entrar na Liga Europa e depois assumirmo-nos como um dos candidatos à conquista da prova. Queremos ter um plantel pronto para atacar todas as frentes. Vejo o Marco muito otimista e confiante com a matéria que temos aqui, com alguns reforços.»

Mudanças na pré-época do Benfica

«Este interregno não fez com que o clube estivesse parado, não se pode confundir uma espera com o clube estar bloqueado numa situação destas. Sabemos que a única coisa que altera é que iríamos entrar no campeonato e depois da Taça passaram a ser as pré-eliminatórias da Liga Europa. São menos 18 dias de competição. Tivemos de mexer na pré-época, mas nada deste processo atrasou o nosso andamento para a pré-época. Vamos entrar com tudo preparado, ainda que é um ano de Mundial e temos de esperar que os jogadores possam chegar mais tarde.»

Villas-Boas diz que Rui Costa é um «senhor do futebol»

«Não estou aqui para ser o menino querido de toda a gente, estou aqui para servir os interesses do Benfica.»