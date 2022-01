O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, voltou a admitir o interesse no extremo encarnado Everton Cebolinha. O dirigente negou que o Mengão tenha feito qualquer proposta, mas reconheceu que tentou saber as condições e qual a vontade do jogador do Benfica.

«O atleta interessa ao Flamengo, mas o Flamengo sabe das dificuldades em contratá-lo. Foi contratado por mais de 21 milhões de euros, valor que o Flamengo nem sequer pensa em pagar. O atleta já prestou serviço no clube em que está. Não fizemos proposta oficial. O que fizemos foi, com calma e cuidado, saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil. Saber se os representantes acham que é uma boa estratégia», afirmou, citado pelo Globoesporte.

Marcos Braz assumiu a dificuldade do negócio, mas considera que o facto de o jogador querer marcar presença no Mundial2022 pode ajudar o Flamengo.

«É atleta que foi de seleção brasileira e existe o Mundial. Acho que todos os atletas que foram convocados nos últimos anos acreditam que podem ser chamados para o Mundial. Acredito que esse possa ser um dos pontos que faça a pessoa pensar num regresso ao Brasil, mas não temos nada definido ou decidido. Jogou um jogo importante no sábado, infelizmente perderam a final. Interessa há bastante tempo, mas é muito difícil», realçou.

Everton Cebolinha continua à procura de se afirmar nas águias, mas já conquistou o papel de titular com a chegada de Nelson Veríssimo ao comando técnico. Na presente temporada, participou em 31 jogos, anotou cinco assistências e marcou seis golos, o último dos quais na final da Taça da Liga, diante do Sporting, que o Benfica perdeu, por 2-1.