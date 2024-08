O Benfica chegou a acordo com o Al Hilal para vender Marcos Leonardo por 40 milhões de euros, confirmando a notícia que o Maisfutebol tinha avançado.

O avançado brasileiro de 21 anos ruma assim ao campeão saudita, que é orientado por Jorge Jesus e tem no plantel os internacionais portugueses Rúben Neves e João Cancelo.

Na Arábia Marcos Leonardo tem à sua espera um contrato de cinco anos e um salário de cinco milhões de euros líquidos.

Marcos Leonardo foi contratado ao Santos no defeso da época 2023/24 e apontou oito golos em 24 jogos ao serviço dos encarnados. O último deles aconteceu nesta 4.ª jornada da Liga, na sexta-feira, no empate a uma bola frente ao Moreirense, no jogo que marcou a sua despedida do clube da Luz.