O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Sp. Braga (3-1), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo difícil, começámos bem, depois o Sp. Braga marcou e nos últimos minutos da primeira parte tivemos algumas dificuldades para acelerar o jogo. Na segunda parte melhorámos, mostrámos intensidade e qualidade. Marcámos três golos muito bons, não está em questão que a vitória é justa. Foi uma vitória da mentalidade e do acreditar. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.

[Substituições foram decisivas para a reviravolta?] Não só as substituições, mas também. O Bah teve problemas, teve de sair, o Carreras fez um jogo muito bom. O Kökcü e Marcos Leonardo deram outra intensidade, estiveram envolvidos nos golos e acho que foi importante. Isso foi importante, mas os jogadores também mostraram uma grande mentalidade. Acreditaram neles, aceitaram que era preciso paciência e acho que foi uma boa exibição.

[Sobre Marcos Leonardo] Estou muito feliz pelo Marcos Leonardo, ele teve um início fantástico, depois teve alguns problemas com a forma física, mas acho que hoje mostrou o espírito que teve no início. Acho que tem cerca de 300 minutos na Liga os fez sete golos, isso mostra a qualidade que tem. Cabe-nos a nós evoluí-lo. É muito bom que tenha vindo no inverno, agora tem experiência e na próxima época terá outro papel. Claro que os golos são sempre bons argumentos para jogar. Estamos muito felizes que o Marcos tenha mostrado esta qualidade. O segundo golo mostrou também a raça que tem.»