Maria Inês Barros, campeã europeia de fosso olímpico, assinou pelo Benfica, anunciou esta quinta-feira o clube encarnado.

«Maria Inês de Barros, uma das esperanças portuguesas para a conquista de uma medalha olímpica em Paris 2024, é agora atleta do Benfica, na modalidade de tiro com armas de caça», lê-se, no comunicado divulgado.

«Oriunda da Associação Caçadores do Vale do Tâmega, a jovem de 23 anos (celebrados nesta quinta-feira, 18 de julho), terá a responsabilidade de ser a primeira mulher portuguesa de sempre (e única, pelo menos até 2028) na modalidade a participar nuns Jogos Olímpicos, reforçando, ao mesmo tempo, o contingente benfiquista no evento», acrescenta ainda o comunicado.

«É um grande orgulho representar o Benfica. (…) É espetacular fazer parte desta família, que é tão grande e tem tanta representação num evento como os Jogos Olímpicos, e que tem arrecadado tantas medalhas», disse a atiradora, à BTV.