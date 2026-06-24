A antiga diretora da Academia do Benfica na Ucrânia, Maria Krivopishina, foi detida esta quarta-feira pela Interpol em Montenegro. A informação foi confirmada pelo procurador-geral ucraniano, Ruslan Kravchenko, através de uma publicação nas redes sociais.

«Este caso é uma questão de princípio para mim. Quando me reuni com os pais do rapaz falecido, prometi-lhes que os responsáveis pela sua morte seriam levados à justiça. Quando uma criança está hospedada num acampamento, os adultos assumem a responsabilidade pela vida e segurança dessa criança. Não de forma formal, mas na realidade, todos os dias e a cada minuto. Os pais confiam a estas instituições o que têm de mais precioso. E se essa confiança foi traída, o Estado é obrigado a apurar o papel de todos os que eram responsáveis por garantir a segurança da criança. Fugir para o estrangeiro não elimina a responsabilidade. Nenhum país e nenhuma fronteira devem tornar-se um meio para escapar à justiça», pode ler-se.

Maria Krivopishina é suspeita da morte de uma criança de dez anos num acampamento de jovens futebolistas. O incidente aconteceu em 2023, em Kiev. Desde então, Krivopishina surgia numa lista de busca internacional. A antiga diretora da Academia do Benfica na Ucrânia não estava no país natal desde que foi notificada como suspeita da investigação, depois do tribunal montenegrino ter ordenado a sua extradição.

Maria Krivopishina é acusada de violações grosseiras das medidas de segurança, algo que mais tarde foi confirmado por exames forenses.

O trágico desfecho deu-se quando o treinador levou os jovens futebolistas a nadar num lago com nove metros de profundidade e deixou-os sem qualquer supervisão. Ivan Goncharuk, jovem que acabou por falecer, não sabia nadar e afogou-se. Os pais do jovem ligaram para a administração do acampamento no próprio dia, mas não obtiveram qualquer resposta e acabaram por saber da morte do filho pelas autoridades. De acordo com a investigação, este não é um caso isolado do treinador, uma vez que já havia sido acusado de abandono.