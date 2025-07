Mário Branco, diretor-geral do futebol do Benfica, garantiu que o plantel está praticamente fechado, mas que ainda podem existir algumas mudanças.

«Neste momento temos um plantel muito próximo daquele que será o final, mas ainda falta um mês de um mercado muito volátil e dinâmico. Eventualmente faremos ajustes e criaremos uma grande equipa, para lutar por todas as competições Queremos um plantel mais enxuto, que seja capaz de dar ao treinador aquilo que ele precisa, sobretudo versátil», disse em declarações à Sport TV

«Têm sido semanas intensas, a estrutura é muito organizada, de dimensão estratosférica, que me tem ajudado. Atingir os objetivos é um trabalho da estrutura, sou mais uma peça do puzzle. Há pressão para ganhar em todas as competições. Foi importante regressar ao futebol português depois de sete anos fora, espero ajudar o Benfica a voltar ao caminho dos triunfos. No final do mercado faremos o balanço; grosso modo, 90 por cento do plantel está encontrado», acrescentou.