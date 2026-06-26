Mário Branco refere que a principal responsabilidade do Benfica, para o início da temporada, é apresentar um plantel «digno» de representar a camisola que vai vestir.

Em declarações aos órgãos do clube, o diretor-geral do futebol do Benfica reconhece a insatisfação dos adeptos face à última temporada, mas garante que estão a ser criadas «bases sólidas» para que esta época seja melhor do que a anterior.

«Reconhecemos que os benfiquistas não estão satisfeitos com a forma como terminámos a época passada. O epílogo não foi o que esperávamos, mas sabemos e temos a consciência que estamos a criar bases sólidas no sentido de uma época que terá de ser forçosamente muito melhor do que a que acabou», refere.

«O treinador está muito satisfeito com as condições, tanto a nível infraestrutural como a nível humano, que encontrou no Benfica Campus. Com a mudança da equipa técnica mudam igualmente, não tanto o modelo de jogo e os sistemas, algumas características do próprio modelo. A nossa responsabilidade em termos globais é chegar a 1 de setembro, data em que o mercado fecha, e ter um plantel compacto, digno da camisola que vestimos e que nos permita dar aos benfiquistas as alegrias que merecem», acrescenta.

No tema do mercado de transferências, Mário Branco fala numa «fase muito avançada de negociação» com o central que vai substituir Nicolás Otamendi e garante que o Benfica vai esperar «serenamente» pela resposta de Schjelderup à proposta de renovação do contrato.