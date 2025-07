O Benfica emitiu um comunicado no site oficial a anunciar a saída de Lourenço Coelho e a entrada de Mário Branco.

Lourenço Coelho sai no final desta semana, após ter sido durante sete anos diretor-geral do futebol encarnado, e Mário Branco entra para o substituir no dia 14 de julho, quando a equipa regressar aos trabalhos para iniciar a nova temporada.

Mário Branco, de resto, está livre no mercado desde junho passado, quando fechou por iniciativa própria um ciclo de dois anos no Fenerbahce, o último dos quais ao lado de José Mourinho.

Além da Turquia, o dirigente, de 49 anos, tem passagens pelo PAOK (Grécia) e Hajduk Split (Croácia). Em Portugal, esteve no Estoril e Famalicão.

Recorde-se que, como o Maisfutebol já noticiou, Rui Pedro Braz está também de saída do Benfica.

Comunicado do Benfica:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que Lourenço Coelho cessará funções como Diretor-Geral para o futebol no final desta semana.

O clube agradece a Lourenço Coelho todo o profissionalismo, dedicação e competência colocados ao serviço do Benfica ao longo de 21 anos, tendo exercido a função de Diretor-Geral, de forma intervalada, durante sete anos, período durante o qual o Benfica venceu cinco campeonatos.

Para este novo ciclo, o Sport Lisboa e Benfica anuncia que Mário Branco será o novo Diretor-Geral para o futebol, iniciando formalmente funções no dia 14 de julho, aquando do regresso ao trabalho da equipa principal.

Mário Branco apresenta um currículo vasto no futebol internacional, com um profundo conhecimento do futebol português e provas dadas em vários campeonatos europeus.

O clube deseja a Lourenço Coelho e a Mário Branco – que têm vindo em conjunto a planear a nova época ao longo destas semanas – as maiores felicidades para esta nova etapa nas suas vidas profissionais.»