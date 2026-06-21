Mário Branco, diretor geral do futebol do Benfica, desvalorizou os rumores que associam Vangelis Pavlidis a uma eventual transferência para o Besiktas. O dirigente encarnado garantiu que o clube ainda não recebeu qualquer proposta pelo avançado grego e assegurou que o camisola 14 vai manter-se na Luz.

«Aktürkoglu? Se estivesse no Fenerbahçe, teria feito as coisas de maneira diferente»

Numa entrevista concedida a Yagiz Sabuncuoglu, Mário Branco também abordou a sua passagem pelo Fenerbahçe e deixou críticas ao clube turco pela forma como lidou com a transferência de Kerem Aktürkoglu no verão passado.

«Eu teria feito as coisas de maneira diferente. A forma como eles abordaram o jogador na altura não foi a melhor. Mas havia muita pressão para irem à Champions e tinham eleições em setembro. O Kerem é um jogador fantástico e estava muito bem no Benfica. Quando estás no Benfica, um dos top-20 clubes na Europa, um grande clube que luta por títulos, estás feliz. Mas depois vem um dos maiores clubes da Turquia que te diz que se quiseres voltar a casa te paga três vezes mais… não é fácil ter o jogador focado. Mas tenho de respeitar muito o profissionalismo do jogador, que jogou de uma forma muito honesta contra o Fenerbahçe e até marcou. Eu disse-lhe: “tens de dar o teu melhor até ao último dia em que vestires a camisola do Benfica”», afirmou.

«A especulação à volta da transferência não partiu do Benfica. Houve muita gente envolvida, o que nunca é bom. Se estivesse no Fenerbahçe, teria feito as coisas de maneira diferente. (…) Nessa altura tinha de defender o clube onde estava, o Benfica, e algumas pessoas do Fenerbahçe não entenderam o meu profissionalismo. Tentei gerir da melhor forma para defender os interesses do Benfica. Fomos sempre claros com o jogador, que sempre soube do que se estava a passar. Dissemos-lhe que tinha de jogar os play-offs e, depois, iríamos decidir. Depois, veio a oferta que satisfazia os interesses do Benfica e deixámos o jogador sair», acrescentou, antes de falar de Pavlidis.

«O caso de Pavlidis é um não-assunto. Se, na transferência de Kerem Aktürkoglu, eu teria feito coisas de maneira diferente, no caso de Pavlidis está a acontecer algo do género, mas sem qualquer fundamento, porque ele tem contrato connosco até 2029 e estamos muito satisfeitos com ele. Ele marcou mais de 50 golos nas duas últimas temporadas no Benfica e é um jogador importante para nós. Queremos mantê-lo para a próxima temporada, mas, de repente, ouvi propostas da Turquia pelo Pavlidis. Ninguém falou com o Benfica, ninguém. Não temos propostas nem contactos de ninguém. Há apenas muitos rumores por aí. O Pavlidis quer ficar no Benfica e vai ficar no Benfica para a próxima temporada. É claro que o mercado está aberto e não podemos controlar o que pode acontecer, mas, a 25 de junho, quando começarmos a pré-temporada no Benfica, o Pavlidis estará lá.»

Mário Branco reforçou que os encarnados não receberam qualquer contacto. «Há muitos rumores vindos da Turquia. Não sei se falaram com o jogador ou com o empresário. Se o fizeram, fizeram mal, porque ele tem contrato connosco, mas ninguém falou com o Benfica e não acredito que haja hipóteses de o Pavlidis ir para a Turquia na próxima temporada.»

«Lage? Mourinho estava livre, voltou ao clube do seu coração»

O dirigente encarnado confessou que o Benfica tem olhado com especial atenção para o mercado turco, mas não quis revelar nomes de jogadores para não inflacionar o preço. Além disso, Mário Branco rejeitou a ideia de que José Mourinho já estava apalavrado para ser treinador do Benfica ainda antes de Bruno Lage sair.

«Isso é uma mentira completa. Só alguém que não me conheça ou não conheça o Benfica ou o Mourinho pensaria isso. Falei com o Mourinho quando jogámos a Eusébio Cup contra o Fenerbahçe e depois quando calhámos no sorteio com eles. Desde aí, nunca mais falámos, só na primeira mão e na segunda em Lisboa. Depois eliminámos o Fenerbahçe e negociámos com eles a transferência do Kerem Aktürkoglu. Depois, o Fenerbahçe tomou a decisão de despedir José Mourinho», vincou.

«Tínhamos um treinador, Bruno Lage. Tivemos um empate com o Santa Clara e perdemos com o Qarabag. Quando tomámos a decisão de trocar de treinar, Mourinho estava livre já há algumas semanas. Avaliámos o mercado e Mourinho estava livre. Se tens o Mourinho disponível, tens de o considerar e para mim foi uma vantagem porque sabia como ele trabalhar. Ele voltou a casa 20 e tal anos fora do futebol português, voltou ao clube do seu coração, ainda recentemente mostrou que é benfiquista. Tudo isso levou a esta decisão. Nunca iria fazer isso a Bruno Lage ou a quem quer que seja, só uma mente doentia poderia pensar isso. Tenho a certeza de que Mourinho fez o melhor para eliminar o Benfica», disse ainda.