Mário Silva, que treinou João Félix nas camadas jovens do FC Porto, recordou o processo de saída do internacional português para o Benfica. O atual jogador do Atlético de Madrid viajou para Lisboa em 2015, depois de uma temporada no Padroense, onde jogam os sub-16 do clube portista.

«A determinada altura ele e o Jorge Silva, que era o capitão dessa equipa de sub-16, saíram do clube e foram para o Benfica. E foram também o irmão mais novo do Félix e o Fábio Silva», explicou o treinador, em entrevista ao Record.

O coordenador da formação do Almería (Espanha) salienta que o FC Porto tinha interesse na continuidade de João Félix: «Eu recordo-me e acho que já foi explicado pelo pai do João Félix publicamente, o clube queria que o João continuasse.»

«Foi uma opção do pai e do jogador, em não continuar no clube e aceitar outra proposta. Toda a gente no FC Porto tinha interesse que o João Félix continuasse, assim como o Jorge Silva, no clube, mas eles decidiram de forma diferente», concluiu Mário Silva.