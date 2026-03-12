Benfica recorda Mário Zambujal: «Manteve sempre ligação ao clube»
Escritor, jornalista e argumentista também era adepto das águias
O Benfica publicou uma nota de pesar pela morte do jornalista Mário Zambujal, salientado que o autor de 90 anos «manteve sempre uma ligação de afeto ao clube».
Mário Zambujal faleceu, esta quinta-feira, aos 90 anos, e era sócio das águias desde 1959, com o número de sócio 1902.
Leia a nota do clube encarnado:
«Figura marcante do jornalismo e da literatura portuguesa, Mário Zambujal destacou-se ao longo de várias décadas pela qualidade da sua escrita e pelo olhar atento sobre a sociedade portuguesa.
Benfiquista assumido, manteve sempre uma ligação de afeto ao clube, fazendo parte da grande família benfiquista que, ao longo de gerações, ajudou a construir a identidade e a dimensão do Sport Lisboa e Benfica.
O Sport Lisboa e Benfica endereça à família e amigos as mais sentidas condolências neste momento de pesar.»
