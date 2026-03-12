O Benfica publicou uma nota de pesar pela morte do jornalista Mário Zambujal, salientado que o autor de 90 anos «manteve sempre uma ligação de afeto ao clube».

Mário Zambujal faleceu, esta quinta-feira, aos 90 anos, e era sócio das águias desde 1959, com o número de sócio 1902.

Leia a nota do clube encarnado:

«Figura marcante do jornalismo e da literatura portuguesa, Mário Zambujal destacou-se ao longo de várias décadas pela qualidade da sua escrita e pelo olhar atento sobre a sociedade portuguesa.

Benfiquista assumido, manteve sempre uma ligação de afeto ao clube, fazendo parte da grande família benfiquista que, ao longo de gerações, ajudou a construir a identidade e a dimensão do Sport Lisboa e Benfica.

O Sport Lisboa e Benfica endereça à família e amigos as mais sentidas condolências neste momento de pesar.»

RECORDE A ENTREVISTA DE VIDA DE MÁRIO ZAMBUJAL AO MAISFUTEBOL