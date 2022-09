O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira o Marítimo, por 33-25, em jogo antecipado da quinta jornada do campeonato nacional de andebol.

No Pavilhão da Luz, as águias já venciam por 16-14, vantagem que ampliaram no segundo tempo.

Com este resultado, o Benfica assume a liderança isolada, à condição, do campeonato, com três vitórias em outros tantos jogos. O Marítimo é nono.