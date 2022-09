O Benfica venceu este domingo o Marítimo por 5-0, numa goleada que não deixa margem para dúvidas: foi a 13ª vitória seguida de uma equipa que esta temporada só sabe ganhar.

A ficha de jogo e o relato ao minuto

Rafa Silva abriu o marcador, aos 27 minutos, Gonçalo Ramos bisou com golos aos 47 e 64 minutos, Neres fez o 4-0 aos 82 e Draxler marcou o primeiro com a camisola do Benfica aos 88 minutos.