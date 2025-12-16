II Liga: Benfica B empata com Marítimo e deixa zona de despromoção
Madeirenses lideram de forma isolada, mas com um jogo a mais do que o Sporting B
No encontro que encerrou a 14.ª jornada da II Liga, Marítimo e Benfica B empataram a um golo na tarde desta terça-feira. Numa partida geralmente dominada pelos anfitriões, o marcador foi inaugurado aos 37 minutos por Martín Tejón. Lançado na profundidade, ligeiramente descaído para a esquerda, o extremo de 21 anos picou o esférico sobre Diogo Ferreira e atingiu o segundo golo no campeonato.
A chapelada Martín Tejón que abriu a contagem no Funchal 🎩#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #CSMaritimo #SLBenficaB pic.twitter.com/a8g1Ihz8mM— sport tv (@sporttvportugal) December 16, 2025
Na resposta, aos 41 minutos, Diogo Prioste cobrou um livre à esquerda e Joshua Wynder voou no coração da área, cabeceando para o segundo golo na competição. Depois de se estrear a marcar na última jornada, na receção à Oliveirense (2-0) – na sequência de um canto – o defesa norte-americano voltou a faturar.
Na etapa complementar, o Marítimo até alcançou o 2-1 aos 77 minutos, mas a equipa de arbitragem – alertada pelo VAR – entendeu que Romain Correia cometeu falta ao saltar nas costas de um adversário. Pouco depois, aos 84m, o avançado Butzke foi expulso por agredir Wynder. Na sequência de uma disputa até à linha lateral, o jogador do Marítimo pisou a perna esquerda do defesa do Benfica B, na zona do tendão de Aquiles.
Ainda que o duelo tenha decorrido até ao minuto 100, o domínio dos madeirenses não se traduziu em nova vantagem, pelo que o Marítimo lidera a II Liga, com 30 pontos, mas com um jogo a mais do que o Sporting B (2.º, 29 pontos). Ao cabo de nove vitórias, três empates e três derrotas, o Marítimo visita o Leixões (12.º) no domingo (14h).
Quanto ao Benfica B, deixou a zona de despromoção e subiu a 15.º, com 15 pontos, igualado com a Oliveirense (16.ª). Segue-se a receção ao Sporting B (2.º), na segunda-feira (18h).