O Marítimo lamentou em comunicado a ocupação indevida de zonas de emergência e lugares destinados aos seus sócios por adeptos do Benfica, no jogo entre as duas equipas no domingo.

«O Marítimo vem por este meio repudiar os atos lamentáveis ocorridos no jogo frente ao Benfica, nas bancadas do nosso Estádio. (...) muitos dos adeptos do adversário não respeitaram os lugares indicados nos respetivos ingressos, ocupando, desta forma, zonas de emergência e lugares destinados aos sócios do Marítimo», lê-se no comunicado publicado no site do clube.

O Estádio dos Barreiros registou a melhor casa da época na receção ao Benfica, com 10.547 espectadores, num total de 99,83 por cento de ocupação, o que terá tornado mais difícil a atuação das autoridades que foi solicitada pelo Marítimo, de acordo com a referida nota.

«Foi solicitado, por parte dos elementos da organização de jogo, a intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP), para garantir as respetivas condições de segurança e os direitos dos nossos associados. Dada à inoperância da PSP, e o desrespeito demonstrado aos sócios do Marítimo, alguns destes acabaram por, infelizmente, abandonar o Estádio», lamenta ainda o clube insular que informa ter pedido uma reunião com a PSP.