O Elvas reagiu nesta terça-feira às palavras dirigidas por Jorge Jesus a Lito Vidigal durante os festejos do segundo golo do Benfica na partida com o Marítimo.

Insatisfeito com a postura adotada pela equipa adversária em campo, que acusou de antijogo, o técnico dos encarnados disse para o homólogo ir treinar «O Elvas», clube onde jogou e treinou.

A afirmação de Jesus não agradou ao clube alentejano, que reagiu já esta terça-feira, expressando solidariedade para com Lito Vidigal e apontando o dedo ao treinador do Benfica. «Recordamos a Jorge Jesus o investimento feito esta temporada, sem correspondência com resultados e exibições, o que não poderia deixá-lo confortável caso algum adepto do emblema da Luz lhe apontasse o caminho de ir treinar para a Amadora», lê-se no final de uma nota publicada nas redes sociais.

A direção de «O Elvas», presidida por Paulo Canhão, sai em defesa de Lito Vidigal e expressa repúdio pelo comportamento do treinador do Benfica por ter-se referido à cidade alentejana «para desacreditar um colega de profissão». «Elvas não gosta deste tipo de referência desvalorizadora. Os Elvenses têm orgulho no seu passado e exigem ser referenciados com respeito.»

«Além do mais, o nosso clube está satisfeito com a atual equipa técnica, por nos colocar na liderança do nosso campeonato, sem pontos perdidos, com o melhor ataque e a defesa menos batida, sempre com respeito por cada um dos nossos adversários», refere ainda O Elvas, clube que chegou a figurar no principal escalão do futebol português nas décadas de 40 e 80 e que agora milita na 1.ª divisão distrital da AF Portalegre.