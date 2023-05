Várias ruas de Lisboa estarão encerradas ao trânsito junto ao Marquês de Pombal, entre as 17h00 deste sábado e as 05h00 de domingo, segundo um comunicado da Câmara Municipal de Lisboa. O Benfica recebe o Santa Clara a partir das 18h00, na última jornada da Liga.

«Na eventualidade de se realizarem hoje festejos do Sport Lisboa e Benfica (SLB) no Marquês de Pombal», estão previstos vários «cortes de trânsito permanentes naquela praça e arruamentos envolventes», como é o caso dos túneis de Entrecampos e Campo Pequeno, no sentido Campo Grande.

A Câmara Municipal de Lisboa ordenou igualmente o encerramento de todos os restaurantes, bares e lojas de conveniência - num total de 63 estabelecimentos - da zona do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade a partir das 16h00.

Fonte da autarquia confirmou a informação à CNN Portugal, explicando que o despacho surgiu após pedido da PSP e com base na sua avaliação de segurança, englobando ainda as zonas circundantes ao Marquês do Pombal.

Em relação ao trânsito, o acesso da Rotunda de Entrecampos à Avenida da República também vai estar vedado, bem como as vias centrais e laterais dessa avenida, e todas as outras artérias que para ali confluem, terão condicionamentos. Na Avenida Duque d’Ávila, o sentido da circulação entre a Avenida da República e a Avenida 5 de Outubro vai ser alterado.

O trânsito vai ainda ser impedido de circundar a Praça Duque de Saldanha, de circular nas vias centrais e de aceder à Avenida Fontes Pereira de Melo, artéria onde também vai ser proibida a circulação de trânsito e impedidos os atravessamentos.

Vão estar igualmente fechadas a Avenida Duque de Loulé (entre o cruzamento com a Rua Luciano Cordeiro e a Praça do Marquês de Pombal), a Avenida António Augusto de Aguiar (entre a Rua Marquês da Fronteira e a Avenida Duque de Loulé), a Avenida Sidónio Pais, a Alameda Edgar Cardoso, o Túnel da Rua Marquês de Subserra, a Rua Alexandre Herculano, a Rua Braancamp e a Rua do Conde de Redondo.

A Rua Joaquim António de Aguiar vai estar encerrada entre a Rua da Artilharia 1 e a Praça do Marquês de Pombal, e o túnel do Marquês estará totalmente fechado à circulação viária nos dois sentidos.

Na Praça do Marquês de Pombal será interdita a circulação de trânsito em ambos os sentidos e a Avenida da Liberdade estará fechada, sendo permitidos apenas atravessamentos entre a Rua das Pretas e a Praça da Alegria e entre o Largo da Anunciada e a Travessa da Glória.

Na sexta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) avisou que também as estações do metro do Marquês de Pombal, Parque e Picoas, serão encerradas a partir das 16h30.

As possível celebrações do título do Benfica obrigaram também à antecipação do encerramento da Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, das 23h00 para as 17h00, por razões de segurança, o que obrigou os livreiros a cancelar ou reagendar dezenas de eventos e lançamentos previstos para hoje.