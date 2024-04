Os grupos Marseille Top Puissant 1994 e South Winners 1987, claques do Marselha, garantiram que vão estar presentes em Lisboa esta quinta-feira, a propósito do encontro frente ao Benfica.

Os adeptos da formação francesa, refira-se, estão proibidos de assistir ao jogo na Luz, mas, ainda assim, as claques querem fazer-se representar na capital portuguesa.

«Bom dia. Apelamos aos nossos apoiantes que reservaram viagem para Lisboa para irem na mesma, o ponto de encontro mantém-se. Contamos com a presença de todas as pessoas de Marselha para apoiar o Marselha como sempre fizemos», lê-se, no comunicado dos Marseille Top Puissant 1994.

«Para as pessoas que reservaram viagens de autocarro, mantém-se o horário de saída. Apesar da injustiça da decisão tomada, vamos juntar-nos aos nossos irmãos que já estão presentes em Lisboa. Para as pessoas que reservaram um avião, esperamos que o apanhem na mesma. Não se esqueçam: o Marselha somos nós», afirmaram por sua vez os South Winners 1987.

O Benfica, recorde-se, anulou os bilhetes dos adeptos do Marselha para o jogo do Estádio da Luz depois de as autoridades francesas terem confirmado que os adeptos das águias não poderão assistir no Vélodrome ao encontro da segunda mão.

O Benfica-Marselha joga-se esta quinta-feira, às 20h00, num encontro a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.