Renato Paiva, treinador do Benfica B, deixou críticas duras a André Villas-Boas, por este ter assumido que desejaria uma derrota das águias numa hipotética final da Liga dos Campeões.

A declaração do técnico português do Marselha surgiu a propósito da forma como os adeptos da sua equipa festejaram o desaire do rival PSG na final da principal prova europeia de clubes, mas esta posição motivou uma forte reação do técnico da equipa secundária do Benfica.

«Gente sem a mínima noção das responsabilidades que tem! Depois batem no peito de forma orgulhosa a falar de Portugal e do futebol português. Se não fosse o Mourinho onde andarias e quem serias?», escreveu Renato Paiva no facebook.