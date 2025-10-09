«Andries Jonker é a pessoa certa para trabalhar com José Mourinho»
Neerlandês de 63 anos é a escolha de Martim Mayer para diretor-geral do futebol do Benfica
Martim Mayer considera que Andries Jonker «é a pessoa certa para trabalhar com José Mourinho».
Em conferência de imprensa, o candidato à presidência do Benfica assegurou que o neerlandês de 63 anos, escolha para diretor-geral do futebol encarnado, não era a primeira escolha para o cargo, já que a mudança de treinador o obrigou a alterar também a escolha para o «homem-forte» do futebol das águias.
«São treinadores com perfis diferentes, com características diferentes. Temos de saber ajustar a equipa. O Andries é a pessoa certa para trabalhar com José Mourinho e com Mário Branco. O que está para trás fazia parte de outro treinador. E, portanto, isso teve que ser deixado para trás. É alguém que eu tenho a certeza que irá trazer ao projeto este sustento ao futebol do Benfica, que tem faltado», afirmou.
Quanto à escolha de José Mourinho para o cargo de treinador da equipa principal, Martim Mayer não tem dúvidas de que foi «perfeitamente compreensível», tendo em conta o currículo do «Special One» e o mau rendimento desportivo da equipa nos últimos anos.
«O Benfica não ganhou o suficiente nos últimos anos e, se olharmos para o currículo de José Mourinho, verificamos que tem sido extremamente bem-sucedido. Portanto, o que é preciso fazer é apoiá-lo. Esperemos que ele consiga ganhar, ser campeão, ganhar a Taça de Portugal e ter um bom desempenho nas provas europeias», considerou.
De recordar que, na tarde desta quinta-feira, Jonker foi acompanhado pelo treinador Louis Van Gaal em Lisboa.
