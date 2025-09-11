Martim Mayer divulgou, esta quinta-feira, a estrutura para o futebol do Benfica, que terá como «pilar» o diretor-geral do futebol.

O candidato à presidência do Benfica pretende que o diretor-geral divida o foco em duas vertentes, a criação da identidade (modelo de jogo, tamanho e profundidade do plantel, entre outros) e a definição da estrutura (perfil do treinador, diretores de futebol, seja na equipa A, como nos restantes escalões).

Além disso, Martim Mayer definiu ainda os objetivos para as alterações propostas, como a melhoria da estratégia de mercado, o aumento de jogadores da formação na equipa principal e o consequente aumento do número de anos que esses jogadores passam na equipa principal do Benfica.

Recorde-se que as eleições estão marcadas para 25 de outubro e terão seis candidatos a votos: Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Luís Filipe Vieira.

Confira a organização do projeto de Martim Mayer: