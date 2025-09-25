Martim Mayer deixou críticas à falta de esclarecimentos por parte do Benfica sobre alguns dos aspetos relevantes do ato eleitoral, em que a Multicert terá um papel determinante.

Num comunicado partilhado na sua página de candidatura, «Benfica de Sangue», o candidato à presidência das águias exige a presença de representantes da empresa na Assembleia Geral (AG) deste sábado, com o objetivo dos sócios poderem conhecer de forma pormenorizada os detalhes da totalidade dos procedimentos de implementação das propostas do regulamento.

Na opinião de Martim Mayer, só dessa forma os associados poderão votar de maneira consciente e livres de qualquer tipo de manipulação.

Recorde-se que as eleições do Benfica estão agendadas para 25 de outubro e para além de Martim Mayer, também Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas e Cristovão Carvalho concorrem à presidência.

