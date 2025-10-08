Benfica
Há 1h e 26min
Benfica: Martim Mayer escolhe neerlandês para diretor-geral para o futebol
Andries Jonker, de 63 anos, é o eleito para assumir o cargo
DIM
Andries Jonker, de 63 anos, é o eleito para assumir o cargo
DIM
Andries Jonker é o nome escolhido por Martim Mayer para assumir o papel de diretor-geral para o futebol do Benfica.
Aos 63 anos, o anterior selecionador da equipa feminina dos Países Baixos prepara-se para abraçar um novo projeto, caso Martim Mayer seja eleito presidente das águias, no próximo dia 25 de outubro. Além disso, Jonker treinou clubes como o Wolfsburgo, o Willem II e o Volendam, ainda que se tenha destacado como diretor da academia do Arsenal (2014 a 2017) e na passagem pela Federação Neerlandesa de Futebol.
No plano delineado por Martim Mayer, o neerlandês reportará à comissão executiva da SAD, trabalhando diretamente com José Mourinho e o diretor desportivo, Mário Branco. A apresentação acontece esta quinta-feira, às 15h.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS