Martim Mayer encerra campanha: «Extraordinária experiência, nunca esquecerei»
Mais de 200 pessoas estiveram no jantar, entre as quais António Simões e Manuel Boto
Martim Mayer encerrou, esta sexta-feira, a campanha eleitoral no restaurante D'Bacalhau, com um jantar que teve a presença de mais de 200 pessoas, entre as quais António Simões e Manuel Boto.
No Parque das Nações, o candidato à presidência do Benfica mostrou-se feliz com toda a experiência que viveu até agora, assim como as pessoas que conheceu durante os últimos meses. Martim Mayer assegurou ainda que não concorreu a estas eleições para ser apenas candidato, já que se considera «preparado» para ser presidente.
«A experiência foi extraordinária e nunca a esquecerei. Venho com muita confiança, com a confiança de todas as pessoas que conheci. Entendo que essas pessoas vão querer que o Benfica que eu proponho seja o futuro para o clube. Não concorri a estas eleições para ser candidato, concorri às eleições para ser presidente do Benfica e estou preparado», afirmou.