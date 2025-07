Martim Mayer apresentou, esta quarta-feira, a candidatura à presidência do Benfica e aproveitou a ocasião para falar sobre Bruno Lage e deixar inclusive um «apelo» a Luís Filipe Vieira.

Em declarações aos jornalistas, o empresário de 51 anos garantiu que caso estivesse à frente dos destinos do clube, o técnico não começava a próxima temporada.

«Bruno Lage é o treinador do Benfica e há que chegar à data das eleições para perceber se ainda será. Vamos a eleições à 9.ª jornada, por isso reservo-me a respeitar que ele seja o treinador do Benfica. Se eu fosse presidente do Benfica, Bruno Lage não começava a próxima temporada», referiu.

Face à possível candidatura de Luís Filipe Vieira, admitiu que os processos que envolvem «o bom nome do Benfica» podem ter avanços até ao dia das eleições, 25 de outubro, e por isso pediu ao antigo presidente das águias que «esqueça» a ideia de ser candidato.

«Acho que todos compreendem que os processos que envolvem o bom nome do Benfica vão ter, antes das eleições, pontos muito importantes da sua evolução. Quando isso acontecer, não saberemos quais serão as consequências. Luís Filipe Vieira pode nunca chegar ao dia das eleições. Faço-lhe um apelo para proteger o bom nome do Benfica e esquecer a ideia de ser candidato», acrescentou.