Martim Mayer entrega lista da candidatura à presidência do Benfica
Candidato apresentou a lista oficial dos Órgãos Sociais
O candidato à presidência do Benfica, Martim Mayer, que encabeça a lista «Benfica no Sangue», entregou esta quinta-feira a lista oficial dos Órgãos Sociais.
Mayer apresentou nomes de destaque, como é o caso de Manuel Boto (para a Presidência da Comissão de Remunerações) ou de Simão Fezas Vital (para Vice-Presidente do Conselho Fiscal).
De recordar que Martim Mayer é um dos seis candidatos às eleições do Benfica, juntamente com Rui Costa, atual presidente, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Luís Filipe Vieira.
Eis a lista completa:
DIREÇÃO
Martim Borges Coutinho de Lima Mayer – Presidente
José Bartolomé Duarte – Vice-Presidente Área Comunicação, Marketing e Internacionalização
João Frederico Franco – Vice-Presidente Área Financeira
Miguel Olazabal de Almada – Vice-Presidente Área Jurídica
Tiago Bianchi – Vice-Presidente Modalidades
Catarina Valente Rodrigues – Vice-Presidente Área Relações Institucionais
José Rui Meneses e Castro – Vice-Presidente Área Património
Paulo Casimiro – Vice-Presidente Área Comercial
Rui Vilar – Vice-Presidente Casas e Sócios
CONSELHO FISCAL
Carlos Moura – Presidente
Simão Fezas Vital – Vice-Presidente
Teresa Garcia – Vogal
Henrique Fernandes – Vogal
Carlos Coutinho – Vogal
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
José Ferreira Malaquias
Hugo Teixeira – Vice-Presidente
Simão Santana – Secretário
Benedita Pombo – Secretário