O candidato à presidência do Benfica, Martim Mayer, que encabeça a lista «Benfica no Sangue», entregou esta quinta-feira a lista oficial dos Órgãos Sociais.

Mayer apresentou nomes de destaque, como é o caso de Manuel Boto (para a Presidência da Comissão de Remunerações) ou de Simão Fezas Vital (para Vice-Presidente do Conselho Fiscal).

De recordar que Martim Mayer é um dos seis candidatos às eleições do Benfica, juntamente com Rui Costa, atual presidente, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Luís Filipe Vieira.

Eis a lista completa:

DIREÇÃO 

Martim Borges Coutinho de Lima Mayer – Presidente 

José Bartolomé Duarte – Vice-Presidente Área Comunicação, Marketing e Internacionalização 

João Frederico Franco – Vice-Presidente Área Financeira

Miguel Olazabal de Almada – Vice-Presidente Área Jurídica

Tiago Bianchi – Vice-Presidente Modalidades

Catarina Valente Rodrigues – Vice-Presidente Área Relações Institucionais

José Rui Meneses e Castro – Vice-Presidente Área Património

Paulo Casimiro – Vice-Presidente Área Comercial

Rui Vilar – Vice-Presidente Casas e Sócios

CONSELHO FISCAL 

Carlos Moura – Presidente 

Simão Fezas Vital – Vice-Presidente 

Teresa Garcia – Vogal

Henrique Fernandes – Vogal 

Carlos Coutinho – Vogal

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

José Ferreira Malaquias

Hugo Teixeira – Vice-Presidente

Simão Santana – Secretário 

Benedita Pombo – Secretário