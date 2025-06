O industrial Martim Borges Coutinho Mayer vai apresentar oficialmente a candidatura à presidência do Benfica no dia 9 de julho, no Parque Mayer.

O evento de oficialização está marcado para as 18:30, no Capitólio, que integra o espaço do Parque Mayer, em Lisboa. Será aberto a todos os sócios e adeptos que desejem marcar presença.

Martim Mayer, de 51 anos, anunciou publicamente a intenção de concorrer às eleições de 25 de outubro há cerca de três semanas, juntando-se aos advogados João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho, e ao gestor João Noronha Lopes, derrotado em 2020, frente a Luís Filipe Vieira.

O atual presidente Rui Costa (eleito a 10 de outubro de 2021) ainda não revelou se irá recandidatar-se, adiando uma posição oficial para depois do Mundial de Clubes e antes do início da nova época.