O candidato à presidência do Benfica, Martim Mayer, defendeu esta quarta-feira que a «inevitável decisão de despedir Bruno Lage peca por tardia», na sequência dos acontecimentos das últimas horas.

Em comunicado, que se seguiu à saída confirmada de Lage e à série de reações dos vários candidatos à presidência sobre o estado desportivo do clube, Mayer notou ainda, em clara alusão à possibilidade de José Mourinho ser o novo técnico, que «Special One só há um: é o Benfica».

«Já o tinha afirmado a 9 de julho, quando questionado no evento de apresentação da minha candidatura. Infelizmente o tempo deu-me razão. Era uma decisão tão óbvia que é lamentável que apenas Rui Costa não a tenha percebido. Se dúvidas restassem, o presidente do Benfica limita-se apenas a reagir em vez de planear», referiu Mayer, apontando que o problema do Benfica «é estrutural».

«É muito mais profundo do que o treinador. Estamos a pouco mais de um mês das eleições e o que se pede a Rui Costa é responsabilidade. Faltam sete jogos até às eleições e temos de os ganhar. Tem de encontrar a melhor solução, que não só sirva para garantir as vitórias de que precisamos, mas também que considere que o futuro presidente do Benfica poderá ter outras escolhas e não se veja, assim, obrigado a ter de pagar cláusulas indemnizatórias», apontou, ainda.