Declarações do futebolista do Benfica, Martim Neto, ao Canal 11, após a conquista da Youth League, em Nyon, com uma goleada por 6-0 ante o Salzburgo:

[Goleada por 6-0 na final:] «Acho que se perguntasse isso a todos, ninguém acreditava, mas é fruto do trabalho. É um grande grupo, tem uma grande união, estou muito orgulhoso desta equipa. Mostrámos qualidade desde o primeiro dia da competição e conseguimos o troféu para o clube, que era o que desejávamos.»

[Autor do 1-0:] «Marcar é sempre importante para a equipa, acabou por ajudar na confiança logo no início do jogo e acabámos por fazer o segundo, o terceiro… E o jogo tornou-se mais fácil.»

[Derrota a abrir a competição:] «Claro que perder nunca é bom, ainda por cima no clube em que estamos, temos sempre uma exigência alta: ganhar. Mas nunca duvidámos da nossa qualidade e o mister acredita desde o primeiro dia em nós, nós também não deixámos de acreditar.»

[Final de 2020 em que esteve e o Benfica perdeu:] «O Benfica já tinha chegado a três finais e nunca tinha ganho, estamos muito felizes pelo que conquistámos e vamos trabalhar para conquistar muito mais.»

[Espaço na equipa principal:] «Isso depende sempre do treinador que vier, se aposta ou não. Vou trabalhar como sempre trabalhei e esperar pela minha oportunidade.»

[Em fim de contrato:] «Eu vou continuar a trabalhar no clube, honrar o símbolo que tenho ao peito que é muito grande e logo se vê.»