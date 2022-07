Martim Neto foi nesta quarta-feira o porta-voz do Benfica, no estágio que as águias estão a fazer em Inglaterra.

O médio que na época passada ajudou os sub-19 a vencer a Youth League e que fez 30 jogos pela equipa B na II Liga apontou aquilo que está a retirar do trabalho com o plantel principal.

«Estou a desfrutar como qualquer jogador da formação. É um orgulho estar aqui com estes jogadores de grande qualidade e muita experiência. Ajuda-me a evoluir como jogador e pessoa», começou por dizer, antes de elogiar a aposta que o clube tem feito em jogadores formados no Seixal.

«Temos aqui 14 jogadores da formação, é sinal que o Benfica está a trabalhar muito bem na formação e a apostar nos jovens», acrescentou, revelando não ter a garantia de que vai permanecer no plantel.

«Estou a trabalhar, garantias não tenho. Faço o meu trabalho e a equipa técnica decide».

Martim Neto falou ainda sobre aquilo que o novo treinador, Roger Schmidt, pede aos jogadores.

«Pede muita intensidade, agressividade e rigor. Temos tido treinos duros e intensos. É normal na pré-época para nos preparar para os jogos que aí vêm», rematou.