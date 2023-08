Soualiho Meité, que não entra nas contas de Roger Schmidt, está a caminho do PAOK de Salónica, por empréstimo do clube encarnado, com opção de compra.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, o médio rejeitou a possibilidade de ser cedido ao Hellas Verona, optando por prosseguir a carreira no futebol grego.

O PAOK fica com opção de compra do passe, por quatro milhões de euros.

O médio francês assinou pelo Benfica em 2021, com um contrato válido até 2026. Fez 27 jogos dessa temporada, mas seria cedido na época seguinte, à Cremonese (35 jogos).

Agora, segue para a Grécia.