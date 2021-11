Jorge Jesus aproveitou a viagem do ator e argumentista Antonio Tabet, conhecido pela participação no projeto Porta dos Fundos, para matar saudades do Flamengo e do carinho dos adeptos.

Foi o próprio Antonio Tabet, que até já fez parte da estrutura do Flamengo, no departamento de comunicação, a publicar uma fotografia com o treinador português, no restaurante Solar dos Presuntos.

O ator e conhecido adepto do Mengão aproveita para perguntar quando começa o Brasileirão da próxima época, para redigir o contrato de Jorge Jesus. Um sinal de como o treinador do Benfica continua a ser desejado no Brasil.