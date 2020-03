Rui Costa comemora este domingo 48 anos e deixou um pedido num texto publicado no site do Benfica.

«Hoje, no dia em que completo 48 anos de idade, não posso desejar outra prenda que não seja esta: vamos TODOS – porque só assim faz sentido – cumprir aquilo que nos é pedido a cada instante. Vamos proteger-nos, vamos proteger quem está ao nosso lado, vamos cuidar uns dos outros», apelou o administrador da SAD do Benfica.

Rui Costa deixou um agradecimento aos profissionais de saúde, a quem perdeu familiares e amigos em Portugal devido à pandemia e enviou uma palavra de apreço a Itália, onde jogou entre 1994 e 2006 e que é o país do mundo com mais mortes registadas devido à doença.

«Não posso deixar de lembrar os muitos amigos que tenho em Itália. Um país maravilhoso que me acolheu – a mim e à minha família – durante 12 anos de uma forma que jamais esquecerei. Itália é hoje o país com mais mortes causadas por esta doença e esse sofrimento magoa-nos a todos, como também nos continua a magoar a velocidade com que este vírus se vai espalhando por todo o mundo», disse.

«Num cenário destes, que só conhecíamos dos filmes, apenas poderemos vencer se estivermos juntos. Mais juntos do que nunca», completou Rui Costa.