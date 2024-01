O lateral-esquerdo espanhol Álvaro Fernández, a caminho do Benfica e já com empréstimo finalizado no Granada, falou este domingo numa passagem «especial» pelo clube de Espanha, ao qual esteve cedido pelo Manchester United durante a primeira metade da época 2023/24.

Numa mensagem de despedida do Granada, através das redes sociais, o futebolista de 20 anos referiu o «verdadeiro prazer por representar este clube».

«A minha passagem pelo Granada foi especial, ainda que não tão longa como todos esperávamos», começou por escrever.

«Vou estar sempre grato aos adeptos e ao clube no geral, mas sobretudo às pessoas que passaram o quotidiano comigo, a cuidar de mim e a apoiar-me desde o primeiro dia. Queríamos que a época fosse de mais êxitos, mas partilhámos algumas lembranças incríveis e vou sempre lembrar-me da minha passagem pelo clube como uma parte importante da minha carreira. Desejo toda a sorte para o resto da época. Sei que este grupo e os nossos fiéis adeptos têm a atitude e a luta para manterem-se de pé nesta época e atingirem o objetivo», concluiu.