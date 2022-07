O Galatasaray informou que está em negociações com o Benfica por Haris Seferovic.



O clube turco refere que iniciou de forma oficial conversas com as águias com vista à contratação do internacional suíço a título de empréstimo e acrescenta ainda que pretende ficar com opção de compra sobre o jogador.



Tal como o Maisfutebol escreveu, o emblema de Istambul vai pagar um milhão de euros pela cedência do avançado de 30 anos. Depois disso, há uma cláusula de compra no valor de 2,5 milhões de euros, que se torna obrigatória quando Seferovic fizer quinze jogos pelo novo clube.



De resto, o Galatasaray já tinha partilhado um vídeo no qual se vê Sérgio Oliveira a escrever uma mensagem com uma pergunta para o helvético: «Irmão, onde estás? Estamos à tua espera.»



Na Luz desde 2017, Seferovic marcou 74 golos em 188 encontros - sagrou-se melhor marcador da Liga em 2018/19.