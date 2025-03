O defesa central brasileiro Wellington Junior, que representa a equipa sub-20 da Portuguesa de Desportos, do Brasil, viajou para Portugal para um período de testes no Benfica.

Segundo o portal NETLUSA, o jovem defesa terá despertado a atenção do clube português durante a Copinha deste ano e, caso seja aprovado no Benfica, será contratado pelos encarnados. O período de testes nas águias não é conhecido.

Citado pelo NETLUSA, o diretor da formação da Portuguesa, Sérgio Guerrero, abordou a importância deste momento para Wellington e para a Portuguesa. «Essa oportunidade reforça como a Portuguesa está em evidência no cenário nacional e internacional. É apenas o início do trabalho da SAF [ndr: sociedade anónima de futebol] e já estamos a conseguir chamar a atenção de gigantes europeus para atletas nossos, que representam o futuro do nosso clube e do que acreditamos», referiu, nas declarações publicadas no sábado.

Wellington chegou à Portuguesa na segunda metade do ano 2024, oriundo do União Suzano. Na Copinha 2025, fez três jogos pela Portuguesa.