Gianluca Prestianni, futuro reforço do Benfica, despediu-se do Vélez Sarsfield, da Argentina, esta quarta-feira. Numa publicação nas redes sociais, o avançado, de apenas 17 anos, agradeceu tudo o que viveu no clube argentino.

«Chegou hoje o dia de despedir-me do clube que me deu tudo desde os 4 anos, o clube que me abriu as portas desde o primeiro dia e confiou em mim desde o primeiro instante. Estou muito agradecido a cada uma das pessoas que me ajudou desde criança até hoje. Quero agradecer também a todo o pessoal do clube, desde médicos, cinesiologistas, seguranças, staff de cozinha ou treinadores. Também aos meus colegas por me ajudarem desde o primeiro dia e darem-me confiança e tratarem-me da melhor forma possível sempre. Agradecer também a todas as pessoas do Vélez por apoiarem-nos sempre. Não tenho palavras para agradecer a cada uma das pessoas que me ajudou a chegar aqui. Fui a pessoa mais feliz e mais privilegiada por vestir esta camisola de um clube tão grande. Obrigado por tudo, Vélez da minha vida.»

De recordar que Prestianni vai rumar ao Benfica ainda este mês. O avançado cumpre 18 anos no dia 31 de janeiro e vai custar nove milhões de euros, mais dois milhões em objetivos, aos cofres das águias.