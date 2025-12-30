O Viktoria Plzen quer cerca de 12 milhões de euros para vender o ponta de lança nigeriano Rafiu Durosinmi, que está referenciado pelo Benfica, segundo apurou o Maisfutebol.

A ideia inicial do emblema checo passa por uma transferência em definitivo na casa dos 10 milhões de euros fixos, com outros 2 milhões de euros por objetivos.

O valor pedido, entretanto, é considerado alto pela SAD encarnada, uma vez que o jogador tem vínculo por apenas mais seis meses (até junho de 2026). Ou seja, a partir de janeiro já pode assinar pré-contrato com qualquer clube.

Além do Benfica, outros clubes na Europa estão de olho em Durosinmi, entre eles os ingleses do West Ham, os alemães do Estugarda e os italianos da Lazio.

Rafiu Durosinmi, de 22 anos, fez toda a formação no futebol checo, tendo-se iniciado no MFK Karviná e rumado ao Viktoria Plzen em 2023. Nesta temporada, já leva 13 golos em 30 jogos oficiais.