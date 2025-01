Nesta quinta-feira, à margem da antevisão à receção ao Bayern Munique, Julian Schuster confirmou o interesse do Friburgo em Jan-Niklas Beste, do Benfica.

O defesa esquerdo conta com 22 jogos, dois golos e duas assistências nesta temporada, depois de no verão custar 8 milhões de euros.

«Tem um perfil muito interessante. Teve um grande ano no Heidenheim, com muitos golos. Era uma arma tremenda. É versátil, um jogador excitante e interessante. Queremos aproveitar todas as janelas de transferências.»

«Estou satisfeito com o nosso plantel, porque estamos bem em todos os setores, mas temos a responsabilidade de procurar oportunidades. Devemos, porém, pensar se será viável. Iniciamos os processos e depois veremos o que acontece», explicou, em conferência de imprensa.

Numa fase em que o mercado de transferências acelera para novo fecho, o Benfica tem no alemão, de 26 anos, uma peça chave para a visita à Juventus, na noite de quarta-feira. Isto porque Álvaro Carreras está castigado, por acumulação de cartões amarelos.

O duelo em Turim, na última jornada da Fase Liga da Champions, está agendado para a noite de 29 de janeiro (20h), a dias do encerramento da janela de transferências.

Titular no princípio da época, uma lesão e a concorrência de Carreras afastaram Beste do onze. Por isso, o alemão foi somente titular na Taça da Liga, contra o Santa Clara (3-0), na receção ao E. Amadora (7-0), no empate na Vila das Aves (1-1) e na vitória sobre o Estoril (3-0).

Nos dois últimos jogos, contra Famalicão e Barcelona, Beste não saiu do banco de suplentes.

Quanto ao Friburgo, ocupa o 8.º posto da Bundesliga, a um ponto da zona europeia.