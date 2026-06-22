Benfica: Afonso da Costa Baldé assina contrato profissional
Defesa de 16 anos representou a equipa B dos sub-17 em 2025/26
Defesa de 16 anos representou a equipa B dos sub-17 em 2025/26
Natural do Porto, Afonso da Costa Baldé assinou o primeiro contrato profissional com o Benfica. O lateral direito de 16 anos representa a formação das águias desde 2022, depois de passar por Boavista e Estarreja.
«É um sentimento inexplicável. Sempre foi um sonho assinar o meu primeiro contrato profissional por este clube, e estou muito grato. Foi um ano muito marcante, porque foi muito exigente. Conseguimos passar por todos os obstáculos e ser campeões [da II Liga de sub-17]. Foi incrível ser campeão dois anos seguidos. Demonstra a nossa força de vontade e o nosso espírito de equipa», disse à BTV.
Na última época, o defesa conquistou o Nacional de sub-15. Em 2025/26, Afonso Baldé acumulou dois golos e 18 jogos pela equipa B dos sub-17. Em simultâneo, o jovem leva 10 internacionalizações pelas seleções sub-15 e sub-16.