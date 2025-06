Fábio Carvalho está referenciado pelo Benfica para reforçar o ataque. A garantia foi deixada por Diogo Carvalho, irmão do extremo de 22 anos, em entrevista à Renascença.

«Disseram-me que o Benfica está interessado e sem dúvida que o meu irmão também está. É o mais certo para ele, seria a melhor decisão e uma boa ajuda para o Benfica. Vai ser complicado [alcançar acordo com o Brentford], mas seria bom para o Fábio e para o Benfica, dez milhões não seria assim tão elevado.»

Há um ano, o Brentford contratou Fábio Carvalho ao Liverpool, a troco de 23 milhões de euros. Em 2024/25, o português conseguiu três golos e três assistências em 24 jogos.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

Natural de Torres Vedras, o extremo começou a jogar no Olivais Sul e no Benfica, até 2013, quando emigrou para Inglaterra. Cresceu no Fulham até 2022, merecendo uma oportunidade no Liverpool, a troco de nove milhões.

Todavia, seguiu para empréstimos a Leipzig e Hull City, entre 2023 e 2024.