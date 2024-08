Gonçalo Sobral, de 18 anos, é o mais recente reforço da formação do Benfica. O jovem guarda-redes, por três vezes internacional pela Seleção Nacional de Sub-18, foi contratado ao Bordéus.

«Estou muito feliz por assinar por este grande clube. Esta temporada servirá para me integrar. Sei que tenho muito para trabalhar e, quando tiver a oportunidade de jogar pela equipa principal, estarei preparado», referiu, em entrevista à BTV.

Nascido em França, Sobral cresceu na formação do Bordéus, integrando a equipa B na última temporada.

Elegível para a equipa de sub-19 das águias, fará companhia a André Moreira – titular em dois encontros no campeonato de juniores – e a João Fidalgo, que esteve entre os postes na última jornada, ante o Lusitânia dos Açores.

Ao cabo de três jornadas, o Benfica venceu na visita ao Farense (0-1), perdeu no reduto do Casa Pia (1-0) e levou a melhor na receção ao Lusitânia (1-0). Por isso, ocupa o quinto lugar no grupo Sul, a quatro pontos dos líderes Torreense e Académico Viseu.

Importa referir que as águias estão em igualdade pontual com Sporting e Tondela.

Este sábado, a partir das 17h, o Benfica receberá o Tondela (4.º).